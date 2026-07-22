Animalistas piden a los alcaldes del Tolima no autorizar más corralejas

Tolima

Defensores de animales en el Tolima rechazan que en los municipios del departamento se sigan realizando corralejas y corridas de toros que, aunque no están prohibidas por ley, generan maltrato animal a los seres sintientes.

El último caso se registró en el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima en el marco de las fiestas tradicionales donde un toro saltó la barrera y terminó en las graderías, situación que se hizo viral en redes sociales, pero rechazada por parte de líderes animalistas de la región.

Según María Yurani Vanegas, defensora de los derechos de animales, este tipo de eventos mal llamados espectáculos, deben dejarse de hacer en el departamento del Tolima porque configuran maltrato animal.

“Es un ser sintiente en la mitad de una arena, encerrado, estresado, con miedo y ansiedad para que rinda un espectáculo para el entretenimiento de unas personas que no son conscientes de la tortura que sufre este animal”, dijo María Yurani Vanegas.

Por otra parte, sostuvo que, aunque hasta julio del año 2027 es que este tipo de eventos se prohibirán por la ley 2385, debería existir una voluntad política de la Gobernación y las Alcaldía del Tolima para decirle no más a este tipo de actividades en el marco de las fiestas tradicionales.

“Hace falta de las administraciones municipales y departamentales para parar este tipo de eventos que terminan en maltrato animal, esto no solo pasa en Coyaima, sino en casi todo el departamento”, destacó Vanegas.

Finalmente, aseguró que es muy triste que los padres de familias lleven a este tipo de eventos a menores de edad para que en ellos se cree una cultura de barbarie y maltrato.

“Deben ponerse la mano en el corazón, es muy triste que los padres lleven a los menores de edad a estos eventos a ver tratos crueles contra los animales, es burlarse, son espectáculos que se convierten en maltrato animal. Qué nos espera como sociedad”, puntualizó.