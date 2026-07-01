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01 jul 2026 Actualizado 00:15

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Un muerto y tres heridos deja balacera en Villa San Carlos: Investigan posible disputa territorial

Entre las personas heridas hay una menor de 17 años.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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En la noche de este lunes se registró una balacera en el barrio Villa San Carlos, al parecer, entre presuntos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Nueva Generación Los del Freseo’, presuntamente por disputa territorial.

La persona que fue asesinada fue identificada como Santos Reyes Herrera, un adulto mayor de 63 años, mientras que los heridos fueron identificados como Jesús David Berdugo Ortiz, de 35 años y Yolanys Daileth Cortina Rocha, de 35 años, y la menor.

Le puede interesar: Disputa entre ‘Los Costeños’ y ‘Nueva Generación’ estaría detrás de los homicidios: Policía

Según el informe policial, las víctimas se encontraban al interior de un establecimiento cuando fueron atacados por tres personas que se movilizaban en una moto.

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este hecho.

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