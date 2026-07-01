Golpe a la extorsión en Barranquilla: capturan a 10 presuntos integrantes de ‘Costeños’ y ‘Pepes’

La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de unidades del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión en el área metropolitana, con la captura de diez personas y la aprehensión de dos adolescentes señalados de integrar las bandas delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Las diligencias judiciales se desarrollaron de manera simultánea en los barrios San Roque, Rebolo, El Santuario y Barlovento, sectores donde las autoridades adelantaban investigaciones relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes de Barranquilla y del municipio de Soledad.

De acuerdo con las pesquisas, los capturados estarían involucrados en una red dedicada a exigir pagos ilegales a propietarios de establecimientos comerciales mediante amenazas e intimidaciones.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron panfletos utilizados para las exigencias extorsivas, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, munición y un vehículo tipo taxi que presuntamente era empleado en actividades relacionadas con la comisión de los delitos investigados.

Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de extorsión, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que “este resultado representa una afectación importante a las finanzas y al accionar criminal de estas organizaciones, las cuales mantenían presiones constantes sobre el sector comercial de la ciudad y su área metropolitana”.