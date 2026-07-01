Suiza vs. Argelia: hora, estadio, posibles alineaciones y todo lo que debe saber

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este jueves 2 de julio con un atractivo enfrentamiento entre Suiza y Argelia, dos selecciones que buscarán un lugar en los octavos de final y que, además, podrían convertirse en el rival de Colombia si el equipo dirigido por Néstor Lorenzo consigue vencer a Ghana.

El compromiso se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá, y está programado para las 10:00 p.m. (hora de Colombia). El encuentro será dirigido por el árbitro argentino Yael Falcón Pérez.

Suiza llega como favorita tras terminar en el primer lugar de su grupo de manera invicta, mientras que Argelia clasificó como uno de los mejores terceros después de una fase de grupos llena de emociones.

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Hora y dónde ver el partido

Partido: Suiza vs. Argelia

Instancia: Dieciseisavos de final - Mundial 2026

Estadio: BC Place, Vancouver (Canadá)

Fecha: Jueves 2 de julio

Hora en Colombia: 10:00 p.m.

Así llegan las selecciones

Suiza firmó una sólida primera fase. Debutó con un empate 1-1 frente a Qatar, luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró la fase de grupos con una importante victoria 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el liderato de su grupo.

Argelia, por su parte, tuvo que reaccionar tras caer 3-0 frente a Argentina en su estreno. Posteriormente derrotó 2-1 a Jordania y logró una vibrante igualdad 3-3 frente a Austria, marcador suficiente para avanzar como uno de los mejores terceros.

El equipo dirigido po r Vladimir Petković ha mostrado una propuesta ofensiva y un buen nivel técnico, aunque también ha dejado dudas en defensa.

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Posibles alineaciones

Suiza

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas ; Breel Embolo.

Argelia

Luca Zidane ; Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Farès Chaïbi; Ibrahim Maza.

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Jugadores clave y novedades

Suiza tendrá nuevamente como una de sus principales cartas ofensivas a Rubén Vargas, quien acumula dos goles en el torneo y además ha sido el encargado de abrir el marcador en seis de sus últimas ocho apariciones internacionales en las que anotó.

Otro futbolista que ha sobresalido es el joven Johan Manzambi, una de las revelaciones del conjunto helvético durante la fase de grupos, junto al capitán Granit Xhaka y el arquero Gregor Kobel, piezas fundamentales para que Suiza terminara invicta.

En Argelia, todas las miradas estarán puestas en Riyad Mahrez, quien atraviesa un gran momento. Después de marcar un doblete frente a Austria, el experimentado atacante necesita participar en un gol más para convertirse en el jugador argelino con más participaciones directas en anotaciones en una misma edición de la Copa del Mundo.

También han destacado el lateral Rafik Belghali y el mediocampista Ibrahim Maza, hombres importantes en el funcionamiento del conjunto africano.

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Un duelo que Colombia seguirá de cerca

Más allá del boleto a los octavos de final, este encuentro tendrá un interés especial para la Selección Colombia. Si la ‘Tricolor’ logra superar a Ghana en su compromiso de dieciseisavos, el ganador entre Suiza y Argelia será su rival en la siguiente ronda.

Por esa razón, el cuerpo técnico colombiano y los aficionados estarán atentos a un partido que enfrentará dos estilos diferentes: la solidez táctica y el orden de Suiza frente a la creatividad y el talento ofensivo de Argelia, en un duelo que promete definir un nuevo protagonista en la lucha por seguir avanzando en el Mundial 2026.