🔴EN VIVO Francia vs. Suecia: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Los franceses llegan con una ofensiva imparable y puntaje perfecto, mientras que Suecia buscará dar la sorpresa.

Francia afronta los octavos de final del Mundial 2026 con el cartel de gran favorita al título después de completar una fase de grupos impecable. Los dirigidos por Didier Deschamps ganaron sus tres partidos y marcaron diez goles, igualando el mejor registro ofensivo del torneo hasta el momento. Su más reciente presentación fue una contundente victoria por 4-1 sobre Noruega, resultado que confirmó el gran nivel con el que llegan a la fase definitiva.

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El poder ofensivo de los ‘Bleus’ ha sido una de las principales características de esta Copa del Mundo. Francia ha anotado al menos tres goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos mundialistas y ahora buscará ampliar esa histórica racha. Además, una victoria le permitiría encadenar siete triunfos consecutivos frente a selecciones europeas en los Mundiales, un registro sin precedentes que refleja el dominio mostrado en los últimos años.

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Suecia, por su parte, afronta este desafío con la ilusión de sorprender. El conjunto dirigido por Graham Potter avanzó como uno de los mejores terceros, pero dejó buenas sensaciones al firmar la fase de grupos más goleadora de su historia en una Copa del Mundo con siete tantos. Aunque tendrá enfrente a uno de los máximos candidatos al título, los escandinavos confían en competir de igual a igual y mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final en un duelo que promete intensidad y emociones desde el primer minuto.

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