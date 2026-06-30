Bomberos de Bucaramanga reciben dotación para atender incendios durante el fenómeno de El Niño

Bucaramanga, Santander

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga incorporó nuevos elementos de protección personal de la reconocida marca Rosenbauer, la cual es líder mundial en tecnología y soluciones para servicios de bomberos.

Dentro de la nueva dotación se encuentra un sistema completo para la atención de incendios estructurales, conformado por el traje Fire Flex, monja de protección (hood), casco HEROS Titan, guantes SAFE GRIP 3 y botas BOROS B4.

También, trajes para la atención de incendios forestales y labores de rescate mediante la incorporación del traje GAROS G10 TR, casco HEROS H10 con accesorios especializados, guantes GLOROS F10 y botas BOROS B3 Cross.

Adicionalmente, trajes tipo chest waders Norway S5 con chaqueta y guantes integrados, especialmente diseñados para operaciones de rescate en cuerpos de agua y atención de emergencias asociadas a inundaciones.

La adquisición, para la cual la alcaldía de Bucaramanga invirtió $3.800 millones de pesos, va a proteger la vida e integridad de los hombres y mujeres en emergencias que podrían presentarse durante la temporada del fenomeno de El Niño en Santander.

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, existe una probabilidad del 91 % de que el fenómeno de El Niño tenga incidencia en el departamento durante septiembre, octubre y noviembre, periodo que sería el más crítico de la temporada.