Cargos contra concejal en Contratación, Santander por presunta irregularidad en su reelección

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra del concejal Cesar Ovidio Velásquez Guzmán del municipio de Contratación en Santander por presuntamente vulnerar el reglamento de la corporación.

Según confirmó el ministerio público, Velásquez Guzmán fue electo como presidente de la corporación en dos periodos consecutivos, al parecer estuvo desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2023 y luego reelegido para las mismas fechas para el año 2024.

Aseguró la Procuraduría está verificando si el funcionario se habría extralimitado en sus funciones y calificó esta falta como grave a título de culpa gravísima.

La Procuraduría provincial de San Gil también profirió cargos en contra de la exalcaldesa de Gambita Aidubby Juliana Mateus Espitia y a la exsecretaria municipal de Gobierno, Diana Marcela Camacho Vanegas, por presuntas irregularidades contractuales.

Esto por presuntamente suscribió un convenio entre el municipio y la Cooperativa de Trabajo asociado de producción, comercialización y prestación de servicios para la ejecución de actividades artísticas, culturales y deportivas en el marco de las ferias y fiestas en el territorio por $249.745.210, posiblemente sin estudios previos y adecuada planeación.

Dice también el ministerio público que se verifica si se suscribió el contrato sin los soportes técnicos y económicos, la decisión de la Procuraduría es que provisionalmente las faltas de las investigadas como gravísima a título de culpa grave.