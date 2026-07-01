Mujer sufrió quemaduras en el 40 % de su cuerpo tras incendio en un restaurante de Cali

Mujer sufrió quemaduras en el 40 % de su cuerpo tras voraz incendio en un restaurante de Cali

Una mujer resultó gravemente herida tras un voraz incendio registrado en un restaurante del barrio Junín, en Cali. La emergencia ocurrió en una edificación de cuatro pisos ubicada en la carrera 23C con calle 12 y obligó a una amplia respuesta del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la información preliminar, las llamas se originaron en el primer piso del inmueble, donde funciona el restaurante. Las primeras hipótesis señalan que la explosión de un elemento en el área de cocina habría provocado el incendio.

“En este lugar se presentó un incendio en el área de cocina. Nuestro equipo de Investigación de Incendios se encuentra realizando el registro fotográfico y demás procedimientos para establecer el origen de la emergencia”, explicó el bombero Johnny Velazco, comandante del incidente.

Los bomberos rescataron a una mujer que se desempeñaba como cocinera del establecimiento. Según la inspección inicial, sufrió quemaduras en aproximadamente el 40 % de su cuerpo y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida con dos máquinas extintoras, una máquina de altura, dos ambulancias, una unidad de investigación de incendios y varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

El organismo de socorro informó que, con corte al 30 de junio de 2026, ha atendido un total de 173 incendios estructurales en la ciudad.