Mataron a tiros a mujer dentro de una vivienda en zona rural de Toro, Valle

Una mujer de 40 años fue asesinada con arma de fuego en una zona rural del municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, luego de ser atacada por hombres armados que irrumpieron en la vivienda donde se encontraba.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el inmueble, ingresaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras indagaciones señalan que la mujer, conocida como “La Mona”, registraba antecedentes judiciales por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. No obstante, las autoridades aclararon que esa información hace parte de la investigación y no determina los móviles del homicidio.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver, mientras que unidades de la Policía Judicial adelantan la recolección de elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias del crimen e identificar y capturar a los responsables.