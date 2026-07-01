Incendio destruyó una de las huertas comunitarias que protege el Jarillón del río Cauca

Un incendio registrado en la madrugada del lunes festivo destruyó gran parte de la huerta comunitaria Calimío Unida Dos, ubicada sobre el Jarillón del río Cauca, en el barrio Calimío Norte. El espacio, que hace parte de la estrategia de Gobernanza del Plan Jarillón de Cali, se había convertido en un punto de encuentro para promover la agroecología, el cuidado del medio ambiente y la apropiación de este importante corredor de protección de la ciudad.

Ampliar Cerrar

Más información Mataron a tiros a mujer dentro de una vivienda en zona rural de Toro, Valle

La emergencia consumió la biofábrica, los tanques y sistemas de riego, el banco de semillas, herramientas, enseres y parte de la cobertura vegetal. Aunque las causas del incendio aún son materia de investigación, la rápida reacción de los habitantes del sector evitó que las llamas se extendieran a las viviendas cercanas.

Ampliar Cerrar

“Las pérdidas ocasionadas por el incendio afectarán temporalmente los procesos de producción agroecológica, educación ambiental y de fortalecimiento comunitario que allí se desarrollan. Hoy, más que nunca, se hace necesario unir esfuerzos para recuperar este espacio comunitario. Hay que seguir fortaleciendo un proceso que ha demostrado que la participación ciudadana es fundamental en la protección del jarillón del río Cauca y la recuperación del entorno ambiental de la ciudad”, afirmó Esteban Aguirre, líder del equipo de Gobernanza del Plan Jarillón de Cali.

Más información Investigan si disputa por microtráfico estaría detrás del asesinato de dos jóvenes en Tuluá, Valle

Desde el Plan Jarillón señalaron que ahora el reto será recuperar este espacio comunitario y continuar fortaleciendo el trabajo que durante años han liderado los habitantes del sector para proteger el dique del río Cauca.