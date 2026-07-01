José Manuel Restrepo pidió al presidente Petro “la instalación inmediata del empalme”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo pidió al presidente Gustavo Petro “la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial”.

Pidió que empiece prontamente la “coordinación correspondiente y establezcan el mecanismo institucional que permita desarrollar este proceso con la mayor eficiencia posible durante las próximas semanas y hasta el día 27 de julio de 2026”.

Restrepo también sugirió que el empalme se desarrolle “bajo criterios estrictos de respeto institucional, cooperación, trazabilidad, publicidad, buena fe y sentido de Patria”

Por eso, aseguró el vicepresidente electo, que el equipo de Abelardo de la Espriella “ha estructurado una metodología orientada a la recepción, comprensión y análisis de la información institucional necesaria”.

Según dijo, el empalme presidencial “no debe limitarse a una simple transferencia documental. Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición, incluyendo la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos relevantes en ejecución”.

Por último, pidió lo siguiente a Germán Ávila coordinador del empalme por parte del Gobierno Petro:

Activar el equipo coordinador general e instruir que cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada, y demás entidades, para que designe dos servidores públicos de la respectiva entidad para actuar como enlaces.

También pidió especificar criterios adecuados de manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente, entre otros.