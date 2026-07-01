Ingenios azucareros donan 50 toneladas de azúcar para apoyar a víctimas en Venezuela por terremotos

Los ingenios azucareros se suman a los esfuerzos de solidaridad y ayuda humanitaria que se adelantan desde Colombia para acompañar a las familias venezolanas que resultaron damnificadas por los terremotos del 24 de junio.

Los ingenios azucareros afiliados a Asocaña anunciaron la donación de 50 toneladas de azúcar para apoyar a las familias damnificadas por los terremotos ocurridos en Venezuela.

Esta ayuda humanitaria será entregada a través del Banco de Alimentos de Cali, entidad que está coordinando la recepción y canalización de donaciones desde el suroccidente del país.

“Desde la agroindustria de la caña expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos. Queremos decirles a todas las familias afectadas por esta emergencia que no están solas, que desde Colombia las apoyamos y acompañamos en estos momentos tan difíciles y dolorosos”, afirmó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Con esta donación, los ingenios azucareros se suman a los esfuerzos de solidaridad y ayuda humanitaria que se adelantan desde Colombia para acompañar a las familias venezolanas que resultaron damnificadas por los terremotos del 24 de junio.

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