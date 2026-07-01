Estos son los sectores que estarán sin luz este jueves en Barranquilla y Galapa

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida anunció que este jueves 2 de julio realizará trabajos programados en la red eléctrica que implicarán interrupciones del servicio en sectores de Galapa, Barranquilla, Ponedera y Sabanalarga.

Entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m., personal especializado ejecutará maniobras sobre los circuitos Galapa y Cordialidad 9 con el fin de realizar transferencias entre circuitos y mejorar la confiabilidad del suministro de energía.

Durante este tiempo estarán sin servicio los sectores de Mundo Feliz, Las Petronitas, Candelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, Las Mercedes, El Carmen, Centro, Paraíso y Barrio Arriba, además de la zona rural de Galapa.

En Barranquilla, la suspensión también cobijará el sector de la calle 110 entre las carreras 3 y 6, el Puente de la Cordialidad, el corredor vial entre Barranquilla y Galapa, así como Villa Olímpica, Villa Cordialidad, Metroparque, la Zona Franca Internacional del Atlántico y el Parque Industrial Los Volcanes.

De manera paralela, Air-e adelantará adecuaciones de redes en otros municipios del Atlántico. En Ponedera, los trabajos se desarrollarán en la carrera 10 entre las calles 22A y 26, en el barrio San Jorge, entre las 8:10 a. m. y las 4:30 p. m.

En Sabanalarga se instalarán postes en la calle 12A con carrera 27, en el barrio El Pradito, entre las 8:10 a. m. y las 4:00 p. m.

Asimismo, en Barranquilla se realizarán adecuaciones menores en la calle 116 con carrera 34, barrio La Pradera, entre las 8:05 a. m. y las 5:45 p. m., mientras que en la Zona Franca se adecuará un punto de conexión en la calle 5 con carrera 38, entre las 8:35 a. m. y las 5:25 p. m.

Finalmente, la empresa informó que también efectuará breves maniobras entre las 7:50 a. m. y las 8:40 a. m. en la calle 15A con carrera 10, y entre las 8:50 a. m. y las 9:40 a. m. en la calle 18 con carrera 9A, en el corregimiento de La Playa.