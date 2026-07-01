Alcaldía de Melgar anuncia proyecto para instalar fotomultas en la vía hacia Bogotá

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Melgar, John Ortiz, anunció que la entidad lanzará un proyecto para instalar cámaras de fotodetección o fotomultas en la variante que conduce hacia Bogotá.

De acuerdo con el funcionario, este será el primer proyecto que radicará la sociedad de economía mixta que el Concejo Municipal de Melgar autorizó crear a la Alcaldía, la cual fue cuestionada por algunos sectores que la consideran una “privatización camuflada” de los servicios de movilidad en el municipio.

El proyecto se sustentaría en estudios e indicadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que identificaron excesos de velocidad por parte de los conductores, especialmente en el tramo entre la Terminal de Transportes de Melgar y el túnel Sumapaz, conocido como la Nariz del Diablo.

“Empezaremos a ejecutar uno de los proyectos estratégicos que tenemos planteados, el de las fotomultas en la vía nacional, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha mostrado que existe suficiente siniestralidad para instalar este tipo de herramientas tecnológicas”, explicó Ortiz.

El secretario aclaró que ahora se deberán elaborar estudios previos del sector que detallen los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto para luego abrir una licitación pública en la plataforma Secop, en la cual podrán participar quienes deseen integrar la sociedad de economía mixta para desarrollar esta iniciativa.

“Posibles socios que tengan la experiencia, capacidad y capital entrarán a licitar para buscar la mejor opción y escoger al mejor para invertir en nuestro municipio”, enfatizó.

Según el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo, la Alcaldía deberá contar con, por lo menos, el 45 % de participación en la sociedad.