Seguridad, salud y EPM: los temas prioritarios que Fico le planteará a Abelardo De la Espriella

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se refirió al encuentro que sostendrán gobernadores y alcaldes de las diferentes regiones del país con el presidente electo Abelardo De la Espriella.

Según Gutiérrez, los principales retos de Medellín y Colombia son la seguridad y el impacto negativo del Gobierno Petro, al que acusó de haber favorecido a criminales y permitido el crecimiento de grupos armados.

Por ello, para el mandatario local resulta urgente que el nuevo presidente, Abelardo De la Espriella, y las autoridades competentes investiguen las interferencias en operativos y el papel de los supuestos gestores de paz.

Otro de los temas en los que hizo especial énfasis el alcalde de Medellín, y que abordará en el encuentro con el presidente electo, es el de los recursos adeudados para obras clave como el Metro del 80. De acuerdo con ‘Fico’ Gutiérrez, el Gobierno Petro adeuda al Distrito de Medellín $3 mil en vigencias futuras del año 2025 y $510 mil millones correspondientes a este año.

Al igual que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde también manifestó al presidente electo su preocupación por el sistema de salud.

“Petro destruyó el sistema de Salud. Son muchos los problemas que se va a encontrar el presidente electo Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo como vicepresidente. Tema de la salud, hay que recuperarlo. Las EPS intervenidas. El gobernador lo dijo, Savia Salud es una entidad donde tenemos propiedad la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y Comfama. Hoy las deudas a Savia Salud son de 1,4 billones de pesos. Sin contar a todo el sistema de salud en Antioquia, EPS públicas y privadas, que es de 7 billones”.

Por último, Federico Gutiérrez señaló que el tema de EPM será fundamental, especialmente para trabajar conjuntamente en cómo evitar un racionamiento que, según sus palabras, “termina provocando el Gobierno Petro ahora que vamos a entrar en el fenómeno del Niño”. Esa es una de las grandes discusiones que deberemos tener: la seguridad energética.

El alcalde finalizó expresando su confianza en que el nuevo gobierno trabajará de la mano con las regiones para sacar adelante estos temas.

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