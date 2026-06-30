¿Qué dicen familiares de víctimas de accidente en el Helicoidal sobre decisión de Supertransporte?

Armenia

La Superintendencia de Transporte interpuso una sanción de 211 millones de pesos a la empresa de transporte especial TRANS LOGYTOUR S.A.S operadora del vehículo involucrado en el siniestro ocurrido el 24 de mayo de 2025 en el Puente Helicoidal, en el que murieron 10 personas y otras 11 resultaron heridas.

Edna Karina Junca, la madre de una de las víctimas en diálogo con Caracol Radio celebró la medida puesto que hasta el momento como familiares no tienen claridad sobre las causas del hecho y es un primer momento para determinar las responsabilidades correspondientes.

Reconoció que el proceso investigativo va muy lento por lo que extendió el llamado especial para que se brinde la agilidad que permita esclarecer la situación que originó la tragedia que enluta a 10 familias en el departamento.

“Estoy de acuerdo en esa decisión que tomó la superintendencia teniendo en cuenta que hasta el momento nosotros como familiares no tenemos claridad exacto del accidente, Los los motivos. Sabemos que fue una falla mecánica, pero pues yo sé que detrás de esa falla mecánica vienen más cosas. Yo siento que los procesos van muy lentos", manifestó.

Dijo que una de las situaciones más complejas es la relacionada con la empresa transportadora que envío un comunicado a una de las familias y exponía que la muerte de los estudiantes fue culpa de ellos mismos por no agarrarse bien de las sillas cuando se generó la contingencia con el sistema de frenos en el puente lo que considera es inaudito e inhumano todo el trato que se les ha brindado como víctimas en el proceso.

“Y teniendo en cuenta también que la misma empresa mandó un comunicado a una de las familias diciendo de que el error o que la muerte de los estudiantes fue culpa de ellos mismos debido a que no se agarraron. qué pena, pero cómo va a saber uno en cómo reaccionar ante una situación de esas, Solo yo creo que las personas que lo viven son los que saben realmente qué hacer", destacó.

Envío un llamado a la Superintendencia de continuar investigando y también a las alcaldías de Armenia, Calarcá y a la gobernación del Quindío para que estén brindando acompañamiento al proceso entendiendo las implicaciones que considera tiene la universidad Alexander Von Humboldt que lideró la salida académica que terminó en una tragedia.

“Invito también a la gobernación del Quindío, invito al alcalde del Quindío, de Armenia, de Calarcá, que, por favor, también nos colaboren con la universidad, porque la universidad también está quieto eso lavándose las manos diciendo que fue culpa de la empresa de transporte, cuando sinceramente yo tenía mi hijo, era matriculado en la universidad. Yo no lo matriculé en una en un medio de transporte", puntualizó.