Desde hoy habilitaron un centro de acopio en la gobernación del Quindío para ayudas a venezolanos

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Armenia

Continúa la campaña de solidaridad por los afectados tras los terremotos en Venezuela, precisamente desde este martes estará habilitado un centro de acopio en el primer piso de la gobernación del Quindío con el fin de recolectar las ayudas para enviar al país vecino.

En el espacio de la gobernación se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, ropa nueva y elementos de aseo, que serán destinadas a las comunidades afectadas.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez, realizó un llamado a todos los quindianos para tender una mano a quienes hoy atraviesan esta difícil situación.

“Desde el gobierno departamental y lo ha manifestado el señor gobernador, pues nuestra solidaridad a nuestros hermanos venezolanos. Nosotros ya vivimos un terremoto con unas afectaciones muy grandes. Vemos como Venezuela hoy tiene un número muy grande de personas fallecidas, personas lesionadas y también personas que hoy viven y renacen en los escombros. Vemos cómo los organismos de socorro han sacado a niños, a muchas personas, inclusive a los perritos, a los animalitos. Hoy hacemos un llamado a la solidaridad, a un trabajo en equipo, a una articulación, por eso el gobierno el gobernador del Quindío va a apoyar", manifestó.

Envío un mensaje de solidaridad entendiendo la tragedia por el alto número de fallecidos, de heridos y por eso considera es fundamental aportar con las ayudas y mitigar un poco el impacto negativo del fenómeno natural.

“Nosotros ya vivimos una época muy compleja, muy difícil, donde el terremoto generó una afectación grande y que hoy podemos decir que resurgimos entre las cenizas y hoy vemos un departamento del Quindío renovado y digamos que esa experiencia tiene que transmitirse allí al mismo gobierno nacional de Venezuela, por eso se enviaron o a través de la Cruz Roja se envían organismos de socorro para apoyar y y que puedan, ayudar", dijo.

La campaña se denomina “Del Quindío para Venezuela: memoria que se convierte en solidaridad” recordando el devastador terremoto en el año 1999 que golpeó al territorio quindiano y donde las ayudas fueron clave para los afectados.

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