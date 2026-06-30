“Lo último que se pierde es la esperanza”: Alberto Rodríguez, rescatista tolimense en Venezuela

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el enfermero de profesión e integrante del equipo USAR Colombia y oriundo del municipio del Guamo, Tolima, Alberto Rodríguez Molina, relató detalles de la operación en la que se logró el rescate de Moisés, niño de 11 años que se encontraba bajo las ruinas de una edificación que colapsó en medio de los dos terremotos que se registraron el pasado 24 de junio en la Guaira, Venezuela.

“Moisés es un niño que tiene 11 años, él nos contaba que estaba jugando cuando sucedió el terremoto, él lo único que hizo fue refugiarse, pasaron varias horas, pero gracias a Dios se encontró con vida, nos dijo que tenía mucha sed, mucha hambre”, sostuvo Alberto Rodríguez.

El rescatista aseguró que siguen en la búsqueda sin desfallecer, con la fe en Dios y a la espera de encontrar más personas con vida en Venezuela donde actualmente adelanta una misión humanitaria.

“Cada rescate tiene una planeación general que es la parte que nos corresponde, luego llega un equipo especializado en detección y ya entran los grupos caninos, además de otros grupos que tienen cámaras especializadas”, dijo el rescatista del grupo USAR Colombia.

Además, sostuvo que en las calles de la Guaira se ha encontrado desolación, tristeza, impotencia, pero que siguen con la esperanza de salvar más vidas, pese a que lo que se está viviendo es muy complicado.

“En Haití encontramos una persona luego de 8 días, por decimos que lo último que se pierde es la esperanza, la idea es esa, seguir trabajando para encontrar más personas con vida, por eso seguimos luchando”, dijo a Caracol Radio.

Alberto Rodríguez Molina junto a 63 personas más hacen parte de los rescatistas de la organización USAR Colombia que viajaron a Venezuela a apoyar esta labor humanitaria.

“Nosotros hemos estado en Haití, Tailandia, Venezuela, Chile, Perú en donde hemos apoyado labores humanitarias como la que actualmente estamos haciendo para salvar vidas”, puntualizó Alberto Rodríguez Molina.