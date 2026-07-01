Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 jul 2026 Actualizado 12:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ibagué

Arrancó a operar el nuevo pico y placa en Ibagué: así será la rotación de dígitos

La restricción se aplicará en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Pico y placa Ibagué. Foto: Alcaldía de Ibagué y Getty Images.

Pico y placa Ibagué. Foto: Alcaldía de Ibagué y Getty Images.

Pico y placa Ibagué. Foto: Alcaldía de Ibagué y Getty Images.
Ibagué
Añadir Caracol Radio en Google

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, recordó a los ciudadanos que a través del decreto 0760 se estableció la rotación del pico y placa que arranca hoy primero de julio e irá hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

La restricción se aplicará en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche como se viene haciendo, al igual que se mantendrán las zonas en las que rige la medida.

“Además de la nueva rotación, los vehículos matriculados en Ibagué continuarán contando con el beneficio de la hora valle, que les permite circular el día de la restricción entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Así funcionará el pico y placa en Ibagué:

Lunes: placas terminadas en 6 y 7

Martes: placas terminadas en 8 y 9

Miércoles: placas terminadas en 0 y 1

Jueves: placas terminadas en 2 y 3

Viernes: placas terminadas en 4 y 5

Por otra parte, sostuvo que habrá un periodo de comparendos pedagógicos hasta el próximo 7 de julio de 2026, tiempo durante el cual las autoridades de tránsito realizarán labores de información, sensibilización y orientación.

A partir de la culminación del periodo pedagógico, el incumplimiento de la medida dará lugar a las sanciones establecidas en la normatividad vigente, equivalentes a quince (15) Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo.

Es de resaltar que las demás medidas y excepciones continúan inmersas en el Decreto 0768 del 26 de diciembre del 2025, y no tienen ninguna modificación.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir