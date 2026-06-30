Joven de 22 años lideraba banda de microtráfico integrada por habitantes de calle en Ibagué

Ibagué

Un contundente golpe asestaron la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación al tráfico de estupefacientes en los alrededores de la Plaza de Mercado de la calle 21, en Ibagué, donde operaba la estructura criminal denominada “Los Mayoristas”, señalada de dedicarse especialmente a la distribución de bazuco en pequeñas cantidades.

Tras seis meses de investigación, se recolectaron elementos materiales probatorios, evidencia física e información que permitió establecer la forma de operación, la estructura jerárquica, los roles desempeñados por cada uno de sus integrantes y la zona de injerencia de esta organización delincuencial, la cual se centraba en el barrio La Estación.

En medio del operativo se realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento en los barrios San José parte alta, San José parte baja, Avenida y La Estación, donde uniformados hicieron efectivas 12 órdenes de captura por orden judicial contra 10 hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El presunto líder fue identificado como David Núñez, de 22 años, conocido como alias “Tunez”, quien registra ocho anotaciones judiciales: una por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, dos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tres por hurto, una por concierto para delinquir y una más por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El joven contaba presuntamente con el apoyo de 11 expendedores, quienes serían en su mayoría habitantes de calle que residían en el sector de la comuna Uno de Ibagué. Se trata de:

Jean Montenegro, alias “Greñas”, de 23 años.

Jairo Solarte, alias “El Paisa”, de 41 años.

Diego Varón, alias “Gomelo”, de 30 años.

Oscar Barrios, alias “Torcido”, de 36 años.

Cristhian Piratoba, alias “Raya”, de 27 años.

Jessica Saldaña, alias “La Gorda”, de 35 años.

Jaime Jaramillo, alias “Yuca”, de 35 años.

Lina Buitrago, alias “La Mona”, de 36 años.

Carlos Beltrán, alias “El Flaco”, de 34 años.

Florentino Ospina, alias “El Calvo”, de 52 años.

Víctor Ruiz, alias “Corto”, de 45 años.

“Se determinó que esta actividad ilícita les generaba ingresos aproximados de hasta 60 millones de pesos mensuales, producto de la venta local de sustancias estupefacientes”, indicó el coronel Jeyson Haird López Puerto, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, una vez culminadas las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.