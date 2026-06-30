Delegación de Hamás llegó a Egipto para negociar la implementación de la tregua en Gaza

Una delegación de Hamás llegó este martes a El Cairo para retomar las negociaciones sobre la implementación de la segunda fase del alto el fuego en Gaza, informó el grupo islamista palestino en un comunicado.

“La delegación tiene previsto reunirse con funcionarios y mediadores egipcios para ultimar la implementación del acuerdo de alto el fuego”, recoge la nota.

A la cabeza de la delegación está Zaher Yabarín, líder de Hamás en Cisjordania, en lugar de su dirigente habitual a lo largo del proceso, Jalil al Haya.

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El asesor de medios de la organización, Taher al Nono, aseguró en el comunicado que la prioridad de la delegación es detener “la escalada de violaciones israelíes del alto el fuego en Gaza”, con ataques del Ejército diarios a la población.

El grupo buscará también garantizar el acceso de todos los bienes necesarios a la Franja, cuya entrada depende del control israelí en los pasos fronterizos de este territorio palestino. Entre estos bienes destacan “materiales para la reconstrucción de hospitales, panaderías e infraestructura”.

En las conversaciones, también se abordará el despliegue del Comité Nacional para la Administración de Gaza, el grupo de tecnócratas palestinos que aún no han podido acceder al enclave desde el inicio de la tregua en octubre del año pasado. Junto a ellos se conversará sobre el acceso de las fuerzas de protección internacionales y, “en última instancia”, la retirada completa del Ejército de Israel de la Franja.

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“Estamos decididos a alcanzar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de nuestro pueblo, detenga los crímenes de la ocupación y logre avances en la restauración de los derechos políticos de nuestro pueblo, principalmente la libertad y el establecimiento de un Estado palestino independiente”, afirmó Al Nono, según el comunicado.

Hamás rechazó el lunes de forma “parcial, no totalmente” la propuesta del representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, y aseguró que presentaría hoy una respuesta a su proyecto.

EE. UU. declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada del comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

No obstante, varios puntos de la primera fase se encuentran en la práctica completamente bloqueados, ya que el grupo aún rechaza cumplir el punto relacionado con el desarme —principal exigencia israelí—, y exige que Israel permita la entrada en Gaza del comité técnico para administrar la Franja, algo que aún no ha hecho.

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