El Pulso del Fútbol, 30 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la clasificacion de Paraguay ante Alemania en los octavos de final del Mundial 2026.
En el mundial ¿Mejor Suramérica que Europa? El Pulso del Fútbol, 30 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los 16avos de final del Mundial 2026. Steven dijo: “Esperamos que Francia sin aspavientos vaya a clasificar, pero en este Mundial con tantos resultados sorpresivos, hay que esperar. Aunque si creo que Francia está un escalón por encima”. Sobre el tema César agregó: “Pero yo creo que hay que esperar, porque hay equipos que en el papel son superiores, pero en la cancha se equiparan. De todas maneras, si considero que Francia es superior a Suecia”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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