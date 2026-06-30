FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 29: Gustavo Gomez #15 of Paraguay celebrates with teammates after Jose Canale #13 scores the winning penalty in a penalty shootout during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Germany and Paraguay at Boston Stadium on June 29, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ezra Shaw - FIFA

En el mundial ¿Mejor Suramérica que Europa? El Pulso del Fútbol, 30 de junio del 2026 00:00:00 43:00 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los 16avos de final del Mundial 2026. Steven dijo: “Esperamos que Francia sin aspavientos vaya a clasificar, pero en este Mundial con tantos resultados sorpresivos, hay que esperar. Aunque si creo que Francia está un escalón por encima”. Sobre el tema César agregó: “Pero yo creo que hay que esperar, porque hay equipos que en el papel son superiores, pero en la cancha se equiparan. De todas maneras, si considero que Francia es superior a Suecia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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