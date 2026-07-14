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14 jul 2026 Actualizado 18:36

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El Pulso del Fútbol, 14 de julio de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa de la primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

NEW JERSEY, USA - JUNE 30: Kylian Mbappe of France celebrates with his teammates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between France and Sweden at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, USA, on June 30, 2026. (Photo by Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)

NEW JERSEY, USA - JUNE 30: Kylian Mbappe of France celebrates with his teammates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between France and Sweden at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, USA, on June 30, 2026. (Photo by Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

NEW JERSEY, USA - JUNE 30: Kylian Mbappe of France celebrates with his teammates after scoring a goal during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 match between France and Sweden at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey, USA, on June 30, 2026. (Photo by Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)
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¿Cuál Mundial mejor: 2022 o 2026? El Pulso del Fútbol, 14 de julio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primera semifinal del Mundial entre Francia y España. Steven dijo: “Creo que todavía no hemos visto el techo de España y creo que de Francia hemos visto todos los partidos a tope. España hoy es candidata, pero no es la principal favorita como Francia”. Sobre el tema César agregó: “Hay un debate en España porque la gente considera que Marcos Llorente debe ser titular, por sus antecedentes ante Francia, entonces quieren que sea titular por encima de Pedro Porro”.

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