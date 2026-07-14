¿Cuál Mundial mejor: 2022 o 2026? El Pulso del Fútbol, 14 de julio de 2026 00:00:00 47:00 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primera semifinal del Mundial entre Francia y España. Steven dijo: “Creo que todavía no hemos visto el techo de España y creo que de Francia hemos visto todos los partidos a tope. España hoy es candidata, pero no es la principal favorita como Francia”. Sobre el tema César agregó: “Hay un debate en España porque la gente considera que Marcos Llorente debe ser titular, por sus antecedentes ante Francia, entonces quieren que sea titular por encima de Pedro Porro”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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