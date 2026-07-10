¿Qué selección puede parar a Francia? El Pulso del Fútbol, 10 de julio del 2026 00:00:00 35:14 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y las opiniones de la gente sobre su continuidad. César dijo: “Yo no le lamboneo a nadie, yo tengo mi opinión y considero que Lorenzo ha hecho un buen trabajo en la Selección Colombia. Yo no me opongo a que critiquen a Lorenzo, cada quien puede opinar”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo en algo lo entiendo, porque a mí por lo menos me gusta mucho Lucas González, y resalto su trabajo, y eso no tiene nada de malo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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