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10 jul 2026 Actualizado 19:01

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El Pulso del Fútbol, 10 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

España vs. Arabia Saudita - Getty Images

España vs. Arabia Saudita - Getty Images / Soccrates Images

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¿Qué selección puede parar a Francia? El Pulso del Fútbol, 10 de julio del 2026

¿Qué selección puede parar a Francia? El Pulso del Fútbol, 10 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, y las opiniones de la gente sobre su continuidad. César dijo: “Yo no le lamboneo a nadie, yo tengo mi opinión y considero que Lorenzo ha hecho un buen trabajo en la Selección Colombia. Yo no me opongo a que critiquen a Lorenzo, cada quien puede opinar”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo en algo lo entiendo, porque a mí por lo menos me gusta mucho Lucas González, y resalto su trabajo, y eso no tiene nada de malo”.

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