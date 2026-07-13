¿Mundial 2030 con 64 selecciones? El presidente de la FIFA explicó la razón para hacerlo (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images) / Dustin Satloff - FIFA

¿Los semifinalistas fueron los 4 mejores? El Pulso del Fútbol, 13 de julio de 2026 00:00:00 40:48 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la Selección Argentina y sus aspiraciones en el actual Mundial. Steven dijo: “Ya a la espera de ver a los dos mejores equipos del mundo. Yo espero que esté Argentina en la final, aunque sé que algunos no los quieren, pero para mí si es Sudamérica”. Sobre el tema César agregó: “Ayer le preguntaron a Messi por el partido contra Inglaterra y fue muy diplomático. Se sabe que hay un contexto político entre los dos países y lo que ya había pasado entre ambos equipos en el Mundial 1986”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube