Publican fotos de autores de la masacre en Los Olivos I: Ofrecen hasta $20 millones de recompensa

La Policía Metropolitana de Barranquilla publicó fotos de los sicarios señalados de participar en la masacre de cuatro personas en el barrio Los Olivos I.

El hecho se registró al interior de un establecimiento en inmediaciones de La Circunvalar.

Lea también: Hallan cuerpo sin vida de joven que desapareció en playas de Puerto Colombia: era oriundo de Bogotá

En el hecho, que se registró en la madrugada del pasado domingo, 28 de junio, también resultaron heridas tres personas más.

Asimismo, la Policía dio a conocer que se ofrecen hasta $20 millones de recompensa por información que permita la ubicación de los sicarios que participaron en este hecho de sangre.