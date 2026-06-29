Publican fotos de autores de la masacre en Los Olivos I: Ofrecen hasta $20 millones de recompensa
La masacre se registró en el barrio Los Olivos I en la madrugada del pasado domingo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla publicó fotos de los sicarios señalados de participar en la masacre de cuatro personas en el barrio Los Olivos I.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
El hecho se registró al interior de un establecimiento en inmediaciones de La Circunvalar.
Lea también: Hallan cuerpo sin vida de joven que desapareció en playas de Puerto Colombia: era oriundo de Bogotá
En el hecho, que se registró en la madrugada del pasado domingo, 28 de junio, también resultaron heridas tres personas más.
Asimismo, la Policía dio a conocer que se ofrecen hasta $20 millones de recompensa por información que permita la ubicación de los sicarios que participaron en este hecho de sangre.