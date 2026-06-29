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29 jun 2026 Actualizado 16:00

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Publican fotos de autores de la masacre en Los Olivos I: Ofrecen hasta $20 millones de recompensa

La masacre se registró en el barrio Los Olivos I en la madrugada del pasado domingo.

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La Policía Metropolitana de Barranquilla publicó fotos de los sicarios señalados de participar en la masacre de cuatro personas en el barrio Los Olivos I.

El hecho se registró al interior de un establecimiento en inmediaciones de La Circunvalar.

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En el hecho, que se registró en la madrugada del pasado domingo, 28 de junio, también resultaron heridas tres personas más.

Asimismo, la Policía dio a conocer que se ofrecen hasta $20 millones de recompensa por información que permita la ubicación de los sicarios que participaron en este hecho de sangre.

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