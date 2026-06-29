A qué hora juegan HOY Países Bajos vs. Marruecos: posibles nóminas y previa del partidazo

Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección neerlandesa llega con el cartel de favorita tras liderar con autoridad el Grupo F, mientras que los Leones del Atlas buscarán seguir haciendo historia después de una destacada fase de grupos en la que terminaron segundos por diferencia de gol.

Datos del partido Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos terminó invicto la fase de grupos (2 victorias y 1 empate) luego de vencer 3-1 a Túnez en la última jornada. La Oranje mantiene una impresionante regularidad en los Mundiales, ya que ha superado la fase de grupos en todas sus diez participaciones y alcanzó, al menos, los cuartos de final en cinco de sus seis apariciones más recientes.

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Marruecos también llega con confianza tras remontar y vencer 4-2 a Haití, resultado que le permitió clasificarse como segundo del Grupo C, únicamente por detrás de Brasil debido a la diferencia de gol. Los africanos firmaron un partido histórico al conseguir su primera remontada victoriosa en una Copa del Mundo y anotar cuatro goles por primera vez en el torneo.

Posibles nóminas titulares

Alineación probable de Países Bajos: Bart Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

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Alineación probable de Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, y Brahim Díaz.

Fecha y hora del partido

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos se disputará este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto de la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.