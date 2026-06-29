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29 jun 2026 Actualizado 16:32

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Barranquilla

Hallan cuerpo sin vida de joven que desapareció en playas de Puerto Colombia: era oriundo de Bogotá

El cuerpo sin vida del joven de 17 años fue hallado en playas de Tubará.

Playas de Salgar, Puerto Colombia (Caracol Radio)

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En el sector de Punta de Puerto Velero, en jurisdicción de Tubará fue hallado el cuerpo sin vida del joven de 17 años que había desaparecido el pasado jueves, 25 de junio en las playas de Salgar, en Puerto Colombia.

Según se conoció, el joven, quien viajó desde Bogotá con unos amigos para disfrutar de las vacaciones en la Costa Caribe, desapareció después de haber ingresado al mar.

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Varios organismos de socorro se sumaron en la búsqueda del cuerpo del joven. Mientras tanto, las autoridades piden a los bañistas acatar las recomendaciones de los rescatistas para evitar emergencias.

Asimismo, las autoridades realizan monitoreo en las diferentes playas del departamento.

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