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28 jun 2026 Actualizado 21:44

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Medellín

En vías de Antioquia, autoridades capturaron a un hombre y decomisaron 69 kilos de cocaína

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá.

Capturado un hombre que transportaba en su vehículo cocaína por vías de Antioquia. Foto: Cortesía Policía Antioquia

Capturado un hombre que transportaba en su vehículo cocaína por vías de Antioquia. Foto: Cortesía Policía Antioquia

Capturado un hombre que transportaba en su vehículo cocaína por vías de Antioquia. Foto: Cortesía Policía Antioquia

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Antioquia

La Policía Nacional logró capturar a un hombre y evitó que circularan más de 69 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una volqueta por las vías de Antioquia.

El procedimiento se realizó durante un control rutinario en la vía La Mansa – Primavera, a la altura del kilómetro 81+900, sector Camilo C, en el municipio de Amagá. Los uniformados de Tránsito y Transporte, apoyados por la SIJIN y Antinarcóticos, inspeccionaron una volqueta blanca y descubrieron la droga escondida en el vehículo.

En el lugar fue capturado un sujeto, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con la sustancia incautada, y el vehículo también fue inmovilizado.

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El conductor fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá. Además, la volqueta fue inmovilizada”. Dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán comandante Departamento de Policía Antioquia.

El oficial también resaltó que, con este resultado, se continúa afectando las rentas criminales derivadas del narcotráfico y “fortaleciendo la seguridad en los corredores viales de Antioquia, en el marco de la estrategia juntos por Antioquia”.

La institución invita a la ciudadanía a seguir colaborando con información oportuna a través de la línea 123.

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