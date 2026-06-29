Más allá de El Niño: agua, riesgo y adaptación

El fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba a Colombia. Sequías, incendios forestales y el desafío de cuidar un recurso tan valioso como el agua nos invitan a mirar más allá de la emergencia. En este especial exploramos por qué estos eventos son cada vez más intensos, cómo impactan nuestra vida cotidiana y qué retos enfrenta el país para adaptarse a un clima cada vez más extremo.

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