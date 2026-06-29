Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jun 2026 Actualizado 16:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Especiales

Más allá de El Niño: agua, riesgo y adaptación

En este especial exploramos por qué estos eventos son cada vez más intensos, cómo impactan nuestra vida cotidiana y qué retos enfrenta el país para adaptarse a un clima cada vez más extremo.

Más allá de El Niño: agua, riesgo y adaptación

Más allá de El Niño: agua, riesgo y adaptación

00:00:0032:56
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba a Colombia. Sequías, incendios forestales y el desafío de cuidar un recurso tan valioso como el agua nos invitan a mirar más allá de la emergencia. En este especial exploramos por qué estos eventos son cada vez más intensos, cómo impactan nuestra vida cotidiana y qué retos enfrenta el país para adaptarse a un clima cada vez más extremo.

Escuche el especial en Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0032:56
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir