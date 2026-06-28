Sectores sin energía en Barranquilla, Puerto Colombia y Polonuevo este lunes 29 de junio

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este lunes festivo, 29 de junio realizará labores de poda y mantenimiento preventivo para garantizar el buen servicio de energía. Estos trabajos se realizarán en Barranquilla y en los municipios de Puerto Colombia y Polonuevo.

Sin energía en Barranquilla y Puerto Colombia:

Dentro de las acciones técnicas programadas se desarrollarán labores de lavado, poda y adecuación de red, en la línea que suministra energía a Puerto Colombia y su zona rural de la siguiente manera:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 2:00 de la mañana a 2:30 de la mañana y de 3:30 de la mañana a 4:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

Adicionalmente, para el caso de los circuitos Puerta de Oro 1, 3, y 4, es posible que se presenten interrupciones entre las 8:00 de la mañana y 10:00 de la mañana por condiciones operativas.

Sin luz en Polonuevo:

Para evitar que las ramas de los árboles hagan contacto con las redes eléctricas, se desarrollarán labores de poda preventiva este lunes 29 de junio en Polonuevo.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para facilitar las obras se suspenderá el suministro de energía en el casco urbano y zona rural de Polonuevo, Pital de Carlin, vía Polonuevo – Santo Tomás, vía Polonuevo – Baranoa. Adicionalmente, calles 4 a la 6A con las carreras 13 y 15, incluyendo los barrios La Paz, Camilo Torres y Los Almendros para trabajos de reforzamiento de líneas y adecuación de puntos de conexión.