🔴 Brasil vs Japón EN VIVO: Siga la transmisión del partido por 16vos de final Copa del Mundo 2026

Brasil y Japón protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. La Canarinha, cinco veces campeona del mundo, llega como una de las máximas favoritas al título, mientras que la selección japonesa buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

Previa del partido Brasil vs Japón

Tras un debut poco convincente, Brasil encontró su mejor versión y aseguró el liderato del Grupo C con dos contundentes victorias por 3-0 sobre Haití y Escocia. El equipo de Carlo Ancelotti acumula siete goles a favor y ninguno en contra desde la primera jornada, su mejor racha ofensiva sin recibir anotaciones en un Mundial desde 2002, año en el que conquistó su quinto título.

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La historia también respalda a la Canarinha, que no cae en la primera ronda de eliminación directa desde 1990. Además, mantiene un dominio absoluto frente a selecciones asiáticas en la Copa del Mundo, con un invicto de 11 victorias y dos empates en 13 enfrentamientos.

Japón, una de las revelaciones del torneo, avanzó invicto desde el Grupo F (1 victoria y 2 empates), aunque el empate ante Suecia le impidió terminar como líder. El gran desafío para los dirigidos por Hajime Moriyasu será romper su mala racha en las fases eliminatorias, ya que nunca han ganado un partido de eliminación directa en un Mundial (4 derrotas) y solo registran una victoria en cinco enfrentamientos ante selecciones de la CONMEBOL en la historia del torneo.

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