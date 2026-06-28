Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va el ranking al finalizar la fase de grupos

Con la fase de grupos ya finalizada, la Copa Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final. Tras 72 partidos disputados desde el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, el torneo ya definió a los clasificados, dejó varias sorpresas y abrió una intensa lucha por la Bota de Oro.

Hasta el momento, el argentino Lionel Messi lidera la tabla de goleadores, mientras que Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé lo siguen.

De cara a las rondas de eliminación directa, el camino de los principales candidatos al título también podría influir en la pelea por el máximo artillero. Argentina, con Messi como referente, tiene un cuadro que en el papel luce favorable para llegar a los cuartos de final, aunque un eventual cruce con Colombia podría representar un reto de alta intensidad física y un importante desgaste para ambos equipos.

Le puede interesar: Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo elogiaron a Colombia, luego del empate en el Mundial 2026

Noruega también aparece con un recorrido accesible hacia los cuartos de final, aunque en esa instancia podría encontrarse con Brasil, uno de los grandes favoritos al título y una prueba de máxima exigencia.

Por su parte, Francia afronta el camino más complejo entre las selecciones con candidatos a la Bota de Oro. Los dirigidos por Didier Deschamps deberán superar a Alemania desde los dieciseisavos de final y, posteriormente, podrían cruzarse con Canadá, Países Bajos o Marruecos, rivales que han mostrado un alto nivel durante la fase de grupos.

Así va la tabla de goleadores

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Le puede interesar: Prensa internacional se rinde ante Colombia: “Presentó su candidatura para ser campeón del mundo”

Estos son los equipos a los que le han marcado Messi, Dembele, Vinícius y Mbappé

Lionel Messi

Argelia: Tres goles

Austria: Dos goles

Jordania: Un gol

Ousman Dembele

Irak: Un gol

Noruega: Tres goles

Vinícius Júnior

Marruecos: Un gol

Haití: Un gol

Escocia: Dos goles

Kylian Mbappé

Senegal: Dos goles

Irak: Dos goles