Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va el ranking al finalizar la fase de grupos
Con el inicio de los dieciseisavos de la Copa del Mundo se han jugado un total de 72 partidos.
Con la fase de grupos ya finalizada, la Copa Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final. Tras 72 partidos disputados desde el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, el torneo ya definió a los clasificados, dejó varias sorpresas y abrió una intensa lucha por la Bota de Oro.
Hasta el momento, el argentino Lionel Messi lidera la tabla de goleadores, mientras que Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé lo siguen.
De cara a las rondas de eliminación directa, el camino de los principales candidatos al título también podría influir en la pelea por el máximo artillero. Argentina, con Messi como referente, tiene un cuadro que en el papel luce favorable para llegar a los cuartos de final, aunque un eventual cruce con Colombia podría representar un reto de alta intensidad física y un importante desgaste para ambos equipos.
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Noruega también aparece con un recorrido accesible hacia los cuartos de final, aunque en esa instancia podría encontrarse con Brasil, uno de los grandes favoritos al título y una prueba de máxima exigencia.
Por su parte, Francia afronta el camino más complejo entre las selecciones con candidatos a la Bota de Oro. Los dirigidos por Didier Deschamps deberán superar a Alemania desde los dieciseisavos de final y, posteriormente, podrían cruzarse con Canadá, Países Bajos o Marruecos, rivales que han mostrado un alto nivel durante la fase de grupos.
Así va la tabla de goleadores
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Estos son los equipos a los que le han marcado Messi, Dembele, Vinícius y Mbappé
- Lionel Messi
Argelia: Tres goles
Austria: Dos goles
Jordania: Un gol
- Ousman Dembele
Irak: Un gol
Noruega: Tres goles
- Vinícius Júnior
Marruecos: Un gol
Haití: Un gol
Escocia: Dos goles
- Kylian Mbappé
Senegal: Dos goles
Irak: Dos goles