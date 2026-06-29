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29 jun 2026 Actualizado 21:47

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El Pulso del Fútbol, 29 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la agónica clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Gabriel Martinelli #22 of Brazil celebrates scoring his team&#039;s second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Gabriel Martinelli #22 of Brazil celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Gabriel Martinelli #22 of Brazil celebrates scoring his team&#039;s second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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¿Habrá sorpresas en 1/16 de final? El Pulso del Fútbol, 29 de junio de 2026

¿Habrá sorpresas en 1/16 de final? El Pulso del Fútbol, 29 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la agónica clasificación de Brasil ante Japón en los 16 avos de final del Mundial. Steven dijo: “Con la sorpresa del partido, la gran favorita fue Brasil, que estuvo a un minuto de irse al alargue. Yo creo que Brasil era el gran favorito y me dejó decepcionado con su fútbol”. Sobre el tema César agregó: “El partido era muy difícil, ya les había ganado a varias potencias y es un equipo fuerte. Tienen fortaleza física, pero tuvo un mal partido en el que solo se dedicó a defender después del gol”.

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