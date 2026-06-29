¿Habrá sorpresas en 1/16 de final? El Pulso del Fútbol, 29 de junio de 2026 00:00:00 37:56 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la agónica clasificación de Brasil ante Japón en los 16 avos de final del Mundial. Steven dijo: “Con la sorpresa del partido, la gran favorita fue Brasil, que estuvo a un minuto de irse al alargue. Yo creo que Brasil era el gran favorito y me dejó decepcionado con su fútbol”. Sobre el tema César agregó: “El partido era muy difícil, ya les había ganado a varias potencias y es un equipo fuerte. Tienen fortaleza física, pero tuvo un mal partido en el que solo se dedicó a defender después del gol”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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