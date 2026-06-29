Ejército destruyó más de 10 dragas del Clan del Golfo para minería ilegal en Chocó

El Ejército destruyó en las últimas horas 15 dragas propiedad del Clan del Golfo con las cuales realizaban actividades criminales de minería ilegal en zona rural del municipio de Rio Quito.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que con dicha operación del Ejército se afectaron las finanzas de ese grupo criminal en más de 38.000 millones de pesos más 32.000 posibles millones más en ganancias.

Asimismo, el general López indicó que con la acción de la Fuerza Pública también se evitó la extracción de más de 67.000 gramos de oro mensuales por parte de esa estructura criminal.

Además de la destrucción de la maquinaria, en el operativo del Ejército también se incautaron equipos de comunicaciones y documentos, así como 49 gramos de mercurio, elemento químico con el que son envenenados los ríos del Chocó.