¿Cómo le fue a Ghana en la fase de grupos? Resultados del próximo rival de la Selección Colombia

Luego de que la Selección Colombia asegurara el primer lugar del grupo K tras empatar con Portugal 0-0, el combinado nacional ya sabe cuál será su rival en los dieciseisavos de final de esa Copa Mundial 2026.

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Pese a que Colombia no pudo conseguir el pleno de victorias en su grupo, demostró el poderío tanto ofensivo como defensivo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron superiores en gran parte del juego ante Portugal.

Con este empate, Colombia finalizó como líder del Grupo K con siete puntos, producto de dos victorias y una igualdad, mientras que Portugal avanzó como segunda con cinco unidades.

Así las cosas, Colombia tiene el beneficio de enfrentar a una de las mejores terceras clasificadas en esta fase. Se trata del seleccionado de Ghana, que compartió grupo con la Selección de Inglaterra, Croacia y Panamá.

¿Cómo le fue a Ghana en la fase de grupos?

Ghana se clasificó como una de las mejores terceras del torneo tras sumar 4 puntos en toda la fase de grupos.

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El debut del conjunto africano en el Mundial fue ante Panamá, donde ganó por la mínima y con un gol en el minuto 90+5.

En su segunda salida empató con Inglaterra 0-0.

Finalmente, en su último encuentro, los comandados por el jugador del Manchester City, Semenyo, perdieron 2-1 ante Croacia.

Fecha y hora del partido Colombia vs. Ghana en dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia se medirá con Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, compromiso programado para el próximo viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas a partir de las 8:30 de la noche.

Recuerde que todas las emociones de este partido las podrá seguir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO de Caracol Deportes.

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