Sicarios asesinaron a una pareja en el barrio Los Olivos II, en Barranquilla

Como Edwar Enrique Robles Castro y Ana María Baza Pardo, fueron identificadas las víctimas de sicarios a bordo de una moto en la mañana de este sábado en el barrio Los Olivos II.

Según se conoció, la pareja se encontraba compartiendo en vía pública cuando hasta el lugar llegaron los sicarios quienes le dispararon sin mediar palabras.

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Aunque las dos personas habían sido llevadas hasta el Paso El Pueblo, galenos de turno confirmaron que llegaron sin signos vitales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que adelanta la investigación del caso para determinar quienes fueron los autores de este doble homicidio.