Consulado en Caracas habilitó centro de acopio para colombianos afectados por el terremoto
El centro de acopio quedó habilitado en la sede del Consulado, en la calle Guaicaipuro, entre la Plaza Brión y la avenida Casanova.
La Cancillería informó en la mañana de este domingo que el consulado de Colombia en Caracas habilitó un centro de acopio y una línea de atención (+58 422 2043032) para ayudar a colombianos afectados por el terremoto en el país vecino.
También señaló que el equipo de rescatistas colombianos USAR COL-1, certificado por las Naciones Unidas, completa más de 60 horas de búsqueda y rescate en La Guaira.
Recordemos que este equipo elite logró el exitoso rescate con vida de un niño de 11 años y en este momento continúan en las labores para localizar otros posibles sobrevivientes.
Ahora, el Gobierno colombiano anunció también que prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Venezuela: Se alista un nuevo vuelo con 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia.
Se trataría de 8 toneladas de bienestarina, 680 kg de medicamentos, 600 bolsas para cadáveres y otros insumos como carpas, frazadas, colchonetas y kits de aseo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...