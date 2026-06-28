Consulado en Caracas habilitó centro de acopio para colombianos afectados por el terremoto

“Lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”: Testimonio de diseñador desde Caracas. Getty Images / Jesus Vargas

La Cancillería informó en la mañana de este domingo que el consulado de Colombia en Caracas habilitó un centro de acopio y una línea de atención (+58 422 2043032) para ayudar a colombianos afectados por el terremoto en el país vecino.

También señaló que el equipo de rescatistas colombianos USAR COL-1, certificado por las Naciones Unidas, completa más de 60 horas de búsqueda y rescate en La Guaira.

Recordemos que este equipo elite logró el exitoso rescate con vida de un niño de 11 años y en este momento continúan en las labores para localizar otros posibles sobrevivientes.

Ahora, el Gobierno colombiano anunció también que prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Venezuela: Se alista un nuevo vuelo con 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia.

Se trataría de 8 toneladas de bienestarina, 680 kg de medicamentos, 600 bolsas para cadáveres y otros insumos como carpas, frazadas, colchonetas y kits de aseo.