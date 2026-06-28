Exalcalde de Unguía fue enviado a prisión domiciliaria por irregularidades en contratación

Un juez en el Chocó envió preventivamente a la cárcel al exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz, por su presunta relación con un esquema de corrupción que habría permitido el desvío de recursos públicos por medio de contratos de mitigación.

Junto al exmandatario de Unguía, fueron detenidos preventivamente pero en establecimiento carcelario el representante de la Asociación de Municipios del Urabá (Asomura), Adolfo León Tabares, y el contratista Luis Alberto García Mosquera.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 2 de diciembre de 2019 la alcaldía suscribió un contrato interadministrativo de manera directa con Asomura, la cual tercerizó el contrato entregando su ejecución a firmas sin la capacidad técnica para realizarlo.

Al amparo del mismo se transfirieron más de 3.500 millones de pesos sin los soportes respectivos.

Dicho contrato tenía como objetivo supuestamente la construcción de tres muros para contener emergencias ocasionadas por las lluvias y desbordamiento de ríos en Unguía, Tadó y Lloró.

A los procesados les fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos que les fueron endilgados por la Fiscalía.