¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026 00:00:00 54:02 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial. Steven dijo: “Estoy muy ilusionado con cada comentario de la prensa y la gente sobre la Selección Colombia. Colombia hizo un partido de 9 puntos, porque faltó el gol. Yo sigo siendo fan de la ley Wenger”. Sobre el tema César agregó: “Por ejemplo, el diario AS que usted dirige, dice que Cristiano Ronaldo y Portugal están en un muy bajo nivel. Muchas grandes personalidades coincidieron en que el gol que le anularon a Colombia fue un poco injusto”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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