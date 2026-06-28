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28 jun 2026 Actualizado 18:33

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El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el nivel de la Selección Colombia luego del empate ante Portugal en el Mundial 2026.

MIAMI, UNITED STATES - JUNE 27: Colombia&#039;s Davinson Sanchez celebrates after scoring to make it 1-0 but the goal is ruled offside during a 2026 FIFA World Cup Group K match between Colombia and Portugal at the Miami Stadium, on June 27, 2026, in Miami, United States. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)

MIAMI, UNITED STATES - JUNE 27: Colombia's Davinson Sanchez celebrates after scoring to make it 1-0 but the goal is ruled offside during a 2026 FIFA World Cup Group K match between Colombia and Portugal at the Miami Stadium, on June 27, 2026, in Miami, United States. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

MIAMI, UNITED STATES - JUNE 27: Colombia&#039;s Davinson Sanchez celebrates after scoring to make it 1-0 but the goal is ruled offside during a 2026 FIFA World Cup Group K match between Colombia and Portugal at the Miami Stadium, on June 27, 2026, in Miami, United States. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)
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¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026

¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial. Steven dijo: “Estoy muy ilusionado con cada comentario de la prensa y la gente sobre la Selección Colombia. Colombia hizo un partido de 9 puntos, porque faltó el gol. Yo sigo siendo fan de la ley Wenger”. Sobre el tema César agregó: “Por ejemplo, el diario AS que usted dirige, dice que Cristiano Ronaldo y Portugal están en un muy bajo nivel. Muchas grandes personalidades coincidieron en que el gol que le anularon a Colombia fue un poco injusto”.

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