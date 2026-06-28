El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026
El Pulso del Fútbol analiza el nivel de la Selección Colombia luego del empate ante Portugal en el Mundial 2026.
¿Hasta dónde llegará Colombia en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate de la Selección Colombia ante Portugal en el Mundial. Steven dijo: “Estoy muy ilusionado con cada comentario de la prensa y la gente sobre la Selección Colombia. Colombia hizo un partido de 9 puntos, porque faltó el gol. Yo sigo siendo fan de la ley Wenger”. Sobre el tema César agregó: “Por ejemplo, el diario AS que usted dirige, dice que Cristiano Ronaldo y Portugal están en un muy bajo nivel. Muchas grandes personalidades coincidieron en que el gol que le anularon a Colombia fue un poco injusto”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube