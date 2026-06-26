Cali recibirá dos torneos internacionales de tenis en silla de ruedas del Circuito Mundial ITF

La capital vallecaucana volverá a ser escenario del deporte internacional al recibir dos paradas oficiales del ITF Wheelchair Tennis Tour, el circuito mundial de tenis en silla de ruedas. Las competencias se disputarán en las canchas de polvo de ladrillo de la Liga Vallecaucana de Tenis y contarán con entrada gratuita para el público.

Los torneos llegarán este año a su edición número 20, consolidándose como uno de los eventos más tradicionales del tenis en silla de ruedas en Sudamérica y como una de las principales paradas del circuito en la región.

La programación comenzará del 2 al 5 de julio con el WT 100 Fundación Para Ti, torneo de alta categoría que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina. Posteriormente, del 6 al 8 de julio, se llevará a cabo la Copa Indervalle – Secretaría del Deporte y Recreación de Cali, certamen correspondiente a la categoría WT 50.

Al formar parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Tenis (ITF), ambos campeonatos otorgarán puntos para el escalafón mundial, motivo por el que atraerán a deportistas de alto nivel provenientes de diferentes países de América y Europa. Entre los más destacados están los chileno Alexander Cataldo y Brian Tapia, Mientras que, por Colombia, contará con una destacada representación encabezada por Manuel Sánchez, actual número uno del país, además de Diego Piracicán, Luigi Nieves, Santiago Medina y Zuleiny Rodríguez.

La realización de estos dos torneos ratifica el posicionamiento de Cali como sede de grandes eventos deportivos internacionales y fortalece su reconocimiento como la Capital Deportiva de América, al seguir acogiendo competencias que impulsan el deporte de alto rendimiento y promueven el deporte paralímpico. Además, las competencias servirán como preparación para varios de los deportistas que posteriormente competirán en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, programados para iniciar el 12 de julio.

Los organizadores extendieron la invitación a los caleños para que acompañen las jornadas de competencia y disfruten, de manera gratuita, de un espectáculo que reunirá talento, inclusión y alto nivel competitivo en las canchas de la Liga Vallecaucana de Tenis.