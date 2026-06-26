🔴 Uruguay vs España - Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO | Siga la transmisión del Mundial 2026
Los cuatro seleccionados llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar.
La tercera y última jornada del Grupo H definirá a los equipos que avanzarán a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. España buscará asegurar el primer lugar de la zona cuando enfrente a Uruguay, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudita disputarán un duelo clave con la clasificación aún en juego. Los cuatro seleccionados llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar en una fecha que promete emociones de principio a fin.
Previa del partido Uruguay vs España
Uruguay afronta un duelo decisivo frente a España con la obligación de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final. La Celeste no atraviesa su mejor momento, ya que acumula seis partidos sin ganar (cinco empates y una derrota) y apenas ha conseguido una victoria en sus últimos nueve encuentros mundialistas disputados en territorio mexicano (1V, 3E, 5D).
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España, por su parte, llega fortalecida tras golear 4-0 a Arabia Saudita en la segunda jornada, dejando atrás el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut. La Roja acumula tres partidos consecutivos sin recibir anotaciones en el Mundial y buscará cerrar una fase de grupos perfecta en defensa. Además, ha mantenido su arco en cero en nueve de sus últimos doce compromisos, confirmando la solidez que la convierte en una de las favoritas al título.
Previa del partido Cabo Verde vs Arabia Saudita
Cabo Verde está a un paso de seguir haciendo historia en su primera participación mundialista. Los africanos llegan invictos y podrían convertirse en la tercera selección de África que supera la fase de grupos en su debut en una Copa del Mundo sin conocer la derrota. Incluso un empate les permitiría mantener opciones de avanzar, ya sea como segundos del grupo o entre los mejores terceros.
Arabia Saudita afronta el compromiso con la necesidad de ganar. Tras la goleada sufrida ante España, los asiáticos ocupan el último lugar del Grupo H, aunque solo están a un punto de Uruguay. Una victoria no solo les devolvería las opciones de clasificación, sino que también pondría fin a una racha de siete partidos sin ganar y mejoraría un historial complicado en los Mundiales, donde han perdido 13 de sus últimos 18 encuentros.
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Actos protocolarios
TITULAR de Arabia Saudita
Así llegó Arabia Saudita al Estadio
Camerino listo de Arabia Saudita
TITULAR de Cabo Verde
Así esta el ambiente a las afueras del Estadio de la gente de Cabo Verde
TITULAR de España
Camerino listo de España
Así llegó España al Estadios
TITULAR de Uruguay
Así llegó Uruguay al Estadio
Camerino listo de Uruguay
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