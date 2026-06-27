Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 jun 2026 Actualizado 02:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H

El cuadro comandado por Marcelo Bielsa le dijo adiós de manera anticipada a la Copa del Mundo.

Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H. (Photo by Joe Buvid/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H. (Photo by Joe Buvid/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Joe Buvid/ISI Photos

Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H. (Photo by Joe Buvid/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

¡Quedó definido el Grupo H del Mundial 2026! En el Estadio Akron de Guadalajara se llevó a cabo el partidazo entre España y Uruguay, mientras que el duelo Cabo Verde vs Arabia Saudita se disputo en el Estadio NRG de Houston.

REVIVA ACÁ LA INFARTANTE JORNADA DEFINITIVA EN EL GRUPO H DEL MUNDIAL 2026

Uruguay 0-1 España

La historia comenzó con las selecciones de España y Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara. Allí, se produjo el batacazo del día, puesto que los sudamericanos terminaron eliminados en primera fase, al sumar tan solo 2 puntos de 9 posibles.

Si bien el empate ante los europeos le servía a la Celeste, un insólito gol de Álex Baena terminó condenándola. Fue un remate mordido sobre los 42 minutos, que complicó al mítico Fernando Muslera y terminó con el balón dentro de la portería. Decepción absoluta de los bicampeones del mundo, que terminaron con diez por la expulsión en tiempo de reposición de Canobbio.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Por otro lado, el cuento hecho realidad, el milagro ocurrió. Cabo Verde, que se encuentra disputando su primera Copa del Mundo, logró meterse a los 16vos de final, tras quedar en el segundo lugar del Grupo H con tres puntos, producto de tres igualdades.

Los caboverdianos consumaron la histórica clasificación, luego de empatar a cero (0-0) con Arabia Saudita. De nuevo, de la mano de Vozinha, mantienen vivo el sueño copero.

Tabla de posiciones del Grupo H en el Mundial 2026

Pos.SeleccionesPuntosDif.
1.España7+5
2.Cabo Verde30
3.Uruguay2-1
4.Arania Saudita2-4
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir