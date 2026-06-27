Uruguay eliminada y Cabo Verde hace historia al clasificar con España: tabla de posiciones Grupo H

¡Quedó definido el Grupo H del Mundial 2026! En el Estadio Akron de Guadalajara se llevó a cabo el partidazo entre España y Uruguay, mientras que el duelo Cabo Verde vs Arabia Saudita se disputo en el Estadio NRG de Houston.

REVIVA ACÁ LA INFARTANTE JORNADA DEFINITIVA EN EL GRUPO H DEL MUNDIAL 2026

Uruguay 0-1 España

La historia comenzó con las selecciones de España y Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara. Allí, se produjo el batacazo del día, puesto que los sudamericanos terminaron eliminados en primera fase, al sumar tan solo 2 puntos de 9 posibles.

Si bien el empate ante los europeos le servía a la Celeste, un insólito gol de Álex Baena terminó condenándola. Fue un remate mordido sobre los 42 minutos, que complicó al mítico Fernando Muslera y terminó con el balón dentro de la portería. Decepción absoluta de los bicampeones del mundo, que terminaron con diez por la expulsión en tiempo de reposición de Canobbio.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Por otro lado, el cuento hecho realidad, el milagro ocurrió. Cabo Verde, que se encuentra disputando su primera Copa del Mundo, logró meterse a los 16vos de final, tras quedar en el segundo lugar del Grupo H con tres puntos, producto de tres igualdades.

Los caboverdianos consumaron la histórica clasificación, luego de empatar a cero (0-0) con Arabia Saudita. De nuevo, de la mano de Vozinha, mantienen vivo el sueño copero.

Tabla de posiciones del Grupo H en el Mundial 2026