Francia vence a Noruega y Senegal golea: así queda la tabla de posiciones del Grupo I en el Mundial. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

¡DefinicióN de infarto en el Grupo I del Mundial 2026! La Selección de Francia no tuvo piedad de Noruega y la venció de la mano de un sensacional Ousmane Dembélé, mientras que Senegal dio la sorpresa y goleó sin contemplación a una flojísima Irak.

REVIVA ACÁ LA ENTRETENIDA JORNADA DE DEFINICIÓN EN EL GRUPO I

Francia 3-1 Noruega

Francia se consolida como una de las principantes aspirantes al título, luego de terminar con puntaje perfecto la fase de grupos. Su duelo final concluyó con marcador 4-1 sobre una Noruega, que no contó con Erling Haaland.

La gran figura fue Ousmane Dembélé, quien celebró por todo lo alto con un triplete. Todo esto en medio de las grandes críticas que recibió en partidos anterior. La faena la completó Désiré Doué. Entretanto, el descuento llegó por cuenta de Thelo Aasgaard.

Senegal 5-0 Irak

La sorpresa de la fecha. Senegal revivió en esta Copa del Mundo, luego de haber goleada por 5-0 a Irak en el BMO Field de Toronto. En tan solo 15 minutos, los asiáticos sufrieron el gol de Habib Diarra (4′) y la expulsión de Rebin Sulaka (13′).

De ahí en adelante, todo fue un baile: Ismaila Sarr (56′), doblete de Papa Gueye (59′, 71′) y Iliman Ndiaye (82′). Con lo anterior se consumó el triunfo, que deja al cuadro africano a un paso de la clasificación, gracias a la diferencia de gol.

Tabla de posiciones del Grupo I en el Mundia 2026