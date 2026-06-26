Víctima de homicidio en barbería del Quindío no tenía antecedentes judiciales

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Armenia

Después de una tregua en hechos criminales en el departamento del Quindío se generó un caso de homicidio en la tarde del jueves 25 de junio en el municipio de Montenegro.

Al interior de una barbería fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Andrés Felipe Rodas Ospina y una mujer que se encontraba en el lugar resultó herida.

El reporte lo entregó el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, quien señaló que avanzan las respectivas investigaciones del caso para dar con los responsables en el menor tiempo.

Destacó que tanto la víctima mortal como la mujer herida en estos hechos sicariales no registraban anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por lo que avanzan en las verificaciones que permitan esclarecer el hecho.

“Efectivamente se presenta un homicidio y un lesionado con un arma de fuego en el municipio de Montenegro. Esto ocurre al interior de una barbería. La víctima se llamaba Andrés Felipe Rodas Ospina quien tuvo alrededor de siete impactos de bala, no presentaba anotaciones y tenemos una persona lesionada que es Diana Patricia Vélez Botero y no presenta anotaciones", informó.

Añadió: “Estamos en las investigaciones pertinentes, estamos verificando las cámaras de seguridad de lo ocurrido en el municipio Montenegro. Estamos verificando cuál es la principal hipótesis de esta situación".

Más de 100 homicidios se registran a la fecha en el departamento del Quindío.

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