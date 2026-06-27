Asomedios expresó preocupación por amenazas contra el periodista Norbey Valle David

La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) expresó su preocupación por las amenazas contra el periodista de Caracol Radio en Medellín, Norbey Valle David.

“Este tipo de acciones ponen en riesgo el libre ejercicio del periodismo, afecta la libertad de prensa y vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente”, dijeron.

El periodista recibió amenazas a través de un comunicado, en el que el Ejército Gaitanista de Colombia lo señaló por su trabajo periodístico en la región.

“En esta misma región, el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos, donde sindica al Ejército Gaitanista de una cantidad de hechos completamente falsos”, dice el comunicado del grupo armado.

Y agregaron: “Esta alerta no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista (…) solo queremos que no se quebrante la buena fe de la opinión pública con datos falsos".

Finalmente, Asomedios señaló: “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias para proteger al periodista, adelanten las investigaciones correspondientes y garanticen las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo”.

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