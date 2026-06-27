FLIP y Defensoría condenan intimidación del Clan del Golfo a periodista de Caracol Radio

Medellín, Antioquia

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Defensoría del Pueblo condenaron los señalamientos públicos hechos por el Clan del Golfo contra el periodista de Caracol Radio, Norbey Valle David. Ambos organismos consideran que estos señalamientos constituyen una intimidación que pone en riesgo la vida, la integridad y la labor informativa del comunicador.

La FLIP rechazó el panfleto del grupo armado, en el que cuestiona el trabajo de Valle David. La organización destacó que los señalamientos públicos de grupos armados ilegales son actos de intimidación que aumentan el riesgo para la prensa y envían un mensaje de censura.

“Los comunicados emitidos por grupos armados constituyen, en sí mismos, amenazas directas contra la prensa”, afirmó la FLIP. Aunque el panfleto dice que “no debe ser interpretada como una amenaza”, esta aclaración no elimina el efecto intimidatorio, especialmente cuando proviene de un actor armado con capacidad real de ejercer violencia.

Señala la FLIP que, en Antioquia, se han registrado 36 agresiones contra la libertad de prensa en lo que va del año. Esta cifra incluye el homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal, y quien realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo indicó que no le corresponde al Clan del Golfo ni a ningún grupo armado ilegal pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar la labor de los periodistas o pretender establecer límites a su ejercicio. La entidad subrayó que, aunque el comunicado afirma respetar la libertad de prensa, sus señalamientos generan un efecto objetivamente intimidatorio y aumentan el riesgo para el periodista.

La Defensoría recordó que estos hechos afectan la libertad de prensa y ponen en riesgo a un civil, desconociendo el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, que protege a quienes no participan en las hostilidades.

Ambas instituciones hicieron un llamado a las autoridades para que adopten de inmediato medidas de prevención y protección al periodista, evalúen su nivel de riesgo y garanticen condiciones seguras para el ejercicio de la prensa en la región. Asimismo, exigieron al Clan del Golfo y a todos los grupos armados ilegales abstenerse de cualquier forma de intimidación, presión o interferencia contra periodistas y medios de comunicación.