“No se puede normalizar la violencia contra periodistas”: Fundación Sumapaz condena intimidaciones

Pronunciamiento desde la Fundación SUMAPAZ, sobre señalamiento a periodista Norbey Valle David. Foto: Cortesía

Medellín, Antioquia

La Fundación Sumapaz exigió a las autoridades una respuesta inmediata y efectiva. Hicieron un llamado al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección para que activen todas las medidas de protección, evalúen el riesgo y garanticen la vida y el trabajo periodístico de Norbey Valle David.

En comunicado extenso, desde Sumapaz se resaltó el trabajo del comunicador que por años ha sido la voz de las comunidades rurales del departamento de Antioquia.

“El ejercicio responsable del periodismo constituye también una forma legítima de defensa de los Derechos Humanos, pues permite denunciar violaciones, documentar el impacto de la violencia sobre la población civil y contribuir al fortalecimiento de la participación democrática y del control ciudadano”.

Además, recordaron que el Estado tiene la obligación de prevenir la violencia cuando existen amenazas públicas. Cualquier omisión, señalaron, compromete su responsabilidad.

Al mismo tiempo, la organización pidió a todos los grupos armados que operan en los territorios que dejen de incluir a la población civil, líderes sociales y periodistas en sus disputas. “El respeto a la vida y al trabajo periodístico es una obligación del Derecho Internacional Humanitario”, afirmaron.

“Antioquia, necesita un periodismo libre que pueda recorrer los territorios sin miedo y contar la realidad. Defender la libertad de prensa es defender el derecho de toda la ciudadanía a conocer la verdad y fortalecer la democracia”, finalizaron.

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