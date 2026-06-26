El Festival del Bambuco continúa este viernes con desfiles, danzas y conciertos

Neiva

La versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro continúa este viernes 26 de junio con una agenda que reúne tradición, historia, folclor y música. Las actividades iniciarán a las 10:00 de la mañana con la conferencia magistral “Historia del Sanjuanero Huilense en sus 90 años”, a cargo de la Academia Huilense de Historia, en el Museo del Sanjuanero Huilense de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera.

Al mediodía se realizará el desfile y la presentación del Sanjuanero Huilense de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco en el Casino de Oficiales del Batallón Tenerife. A las 3:00 de la tarde recorrerá la ruta oficial de desfiles el tradicional Desfile de Chivas “Jorge Helí Charry Avilés”.

La programación continuará a las 4:00 de la tarde con el Encuentro Nacional e Internacional de Danzas “Inés García de Durán”, en la Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera. A las 6:00 de la tarde, las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco protagonizarán la Muestra Folclórica en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez.

La jornada cerrará con dos grandes conciertos, ambos desde las 6:00 de la tarde. En el Centro Comercial Unicentro se realizará el Gran Concierto Calle del Festival con la Orquesta Tropical Huilense, Paola Jara, Kvrass y Mr. Black. De manera simultánea, la Arena LMP, en la vía de salida al sur de Neiva, será el escenario del Concierto Raspa Sampedrina con Luis Alfonso, Pipe Bueno, Juan Carlos Zarabanda, Andrés Franco y Ciro Quiñónez.