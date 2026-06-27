El Pulso del Fútbol, 27 de junio de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del partido Colombia contra Portugal por el primer puesto del grupo K.
¿Colombia hará historia hoy?, El Pulso del Fútbol 27 de junio de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Colombia ante Portugal, por el liderato del grupo K en Mundial. César dijo: “Hoy es día de partido entre Colombia y Portugal en Miami. No se define los clasificados, sino el liderazgo del grupo. Ayer el banderazo fue impresionante con miles de personas”. Sobre el tema Steven agregó: “Se juega en el mismo estadio en donde se jugó la final de la Copa América, y hoy esperamos que el resultado sea diferente, ante una poderosísima Portugal, que nombre por nombre es más”.
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