AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares

¿Colombia hará historia hoy?, El Pulso del Fútbol 27 de junio de 2026 00:00:00 54:25 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido entre Colombia ante Portugal, por el liderato del grupo K en Mundial. César dijo: “Hoy es día de partido entre Colombia y Portugal en Miami. No se define los clasificados, sino el liderazgo del grupo. Ayer el banderazo fue impresionante con miles de personas”. Sobre el tema Steven agregó: “Se juega en el mismo estadio en donde se jugó la final de la Copa América, y hoy esperamos que el resultado sea diferente, ante una poderosísima Portugal, que nombre por nombre es más”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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